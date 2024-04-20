Суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС России
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Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
Уточняется, что обвиняемые — Александр Михаленко, Валерия Ковачевич, Эльвира Смирнова — были арестованы до 19 июня.
Все они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата).
По версии следствия, соответствующие контракты на поставку были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.
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