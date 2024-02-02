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Суд в Белгороде арестовал волонтёра по подозрению в поддержке ВСУ

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Суд в Белгороде арестовал на два месяца волонтёра Надежду Россинскую, которую подозревают в сборе пожертвований для Вооружённых сил Украины.
Суд в Белгороде арестовал волонтёра по подозрению в поддержке ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Девушка свою вину не признаёт. При этом следствие заявило, что на её страницах в социальных сетях размещались номера счетов, связанные со сбором средств для украинской армии и нацполка «Азов»*.

Ранее стало известно, что в Белгороде задержана девушка по подозрению в спонсировании украинских военных.

Надежда Россинская работала в некоммерческой организации. По словам её адвоката, девушку обвиняют по ч. 2 ст. 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), а причиной задержания стала её группа по сбору донатов для ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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