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РИА Новости: в Белгороде задержана девушка по подозрению в поддержке ВСУ

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В Белгороде задержана девушка по подозрению в спонсировании украинских военных, вскоре суд примет решение по избранию ей меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанной.
РИА Новости: в Белгороде задержана девушка по подозрению в поддержке ВСУ
  • РИА Новости

Как пишет агентство, речь идёт о Надежде Россинской, которая является волонтёром. Её адвокат Евгений Соколов утверждает, что девушка находится в изоляторе временного содержания.

Агентство отмечает, что Россинская работала в некоммерческой организации. По словам Соколова, девушку обвиняют по ст. 280.4 ч. 2 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), а причиной задержания стала её группа по сбору донатов для ВСУ. Сама девушка свою причастность к этому отрицает.

В ФСБ заявили агентству, что пока не дают официальный комментарий.

27 января силы ПВО России около 20:30 мск сбили в Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ураган», запущенный армией Украины.

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