РИА Новости: в Белгороде задержана девушка по подозрению в поддержке ВСУ
- РИА Новости
Как пишет агентство, речь идёт о Надежде Россинской, которая является волонтёром. Её адвокат Евгений Соколов утверждает, что девушка находится в изоляторе временного содержания.
Агентство отмечает, что Россинская работала в некоммерческой организации. По словам Соколова, девушку обвиняют по ст. 280.4 ч. 2 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), а причиной задержания стала её группа по сбору донатов для ВСУ. Сама девушка свою причастность к этому отрицает.
В ФСБ заявили агентству, что пока не дают официальный комментарий.
27 января силы ПВО России около 20:30 мск сбили в Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ураган», запущенный армией Украины.