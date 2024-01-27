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Силы ПВО сбили в Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ураган»

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Силы ПВО России около 20:30 сбили в Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ураган», запущенный армией Украины.
Силы ПВО сбили в Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ураган»
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Об этом заявило Министерство обороны России.

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», — сообщило ведомство.

Снаряд был уничтожен в воздухе.

В 20:10 губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

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