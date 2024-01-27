Силы ПВО сбили в Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ураган»
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Об этом заявило Министерство обороны России.
«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», — сообщило ведомство.
Снаряд был уничтожен в воздухе.
В 20:10 губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.