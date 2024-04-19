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Ruptly поговорило с родителями Луны, приехавшей на операцию в Петербург

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Ruptly поговорило с родителями девочки Луны Феннер, которая приехала в Санкт-Петербург из США, чтобы сделать операции на лице.

Мама девочки рассказала, что врач Ольга хочет поработать над щеками и лбом ребёнка, она будет заниматься тем, что можно исправить с эстетической точки зрения.

«Мне очень нравятся результаты Ольги: на фото до и после [операции] меньше шрамов, чем у лучшего американского врача, специализирующегося на невусах. Там мне не понравились шрамы», — отметила она.

Ранее стало известно, что российским врачам предстоит сделать около десяти операций девочке из США Луне Феннер.

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