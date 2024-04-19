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Кардиолог Фомичёва: сахарный диабет увеличивает вероятность инсульта

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Кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва рассказала, чем геморрагический инсульт отличается от ишемического.

В 20% случаев возникает геморрагический инсульт, когда причиной является разрыв мозговой артерии с развитием гематомы, объяснила врач в беседе с РИАМО.

«На оставшиеся 80% случаев приходится ишемический инсульт, который происходит из-за закупорки мозговой артерии тромбом», — уточнила Фомичёва.

К заболеваниям, которые увеличивают риск инсульта, она отнесла артериальную гипертензию, сахарный диабет 1-го и 2-го типа, атеросклероз артерий, повышенный уровень холестерина в крови и нарушения ритмов сердца (мерцательная аритмия), а также тромбозы и перенесённый инфаркт.

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