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Донорами крови в Подмосковье стали 30 тысяч человек с начала года

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В Московской области с начала 2023 года около 30 тыс. человек сдали донорскую кровь.
Донорами крови в Подмосковье стали 30 тысяч человек с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«В Подмосковье ежегодно растёт количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали более 55 тыс. человек», — заявил глава ведомства Алексей Сапанюк.

Он также отметил, что более 6 тыс. человек с начала года сдали кровь впервые.

Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направят новое лор-оборудование.

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