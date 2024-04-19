Донорами крови в Подмосковье стали 30 тысяч человек с начала года
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно растёт количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали более 55 тыс. человек», — заявил глава ведомства Алексей Сапанюк.
Он также отметил, что более 6 тыс. человек с начала года сдали кровь впервые.
Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направят новое лор-оборудование.