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В медучреждения Подмосковья направят новое лор-оборудование

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В медицинские учреждения Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направят новое лор-оборудование, заявила первый зампредседателя регионального правительства Людмила Болатаева.
В медучреждения Подмосковья направят новое лор-оборудование
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

«Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 млн рублей», — сказала Болатаева.

Новым оборудованием оснастят 32 медицинские организации региона.

В их числе больницы в Лобне, Ногинске, Орехове-Зуеве, Одинцове, Щёлкове, Дзержинске и другие.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.

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