Врач Бурнацкая рассказала о противопоказаниях к вакцинации

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая перечислила противопоказания к вакцинации.

«История серьёзных аллергических реакций на компоненты вакцины может быть противопоказанием к её проведению. Также некоторые иммунодефицитные состояния или болезни могут быть противопоказанием для некоторых видов вакцинации», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Также, по словам Бурнацкой, некоторые вакцины противопоказаны при беременности, выраженном иммунодефиците, острой или тяжёлой форме течения какого-либо заболевания.

«Только специалист сможет оценить показания и противопоказания к вакцинации на основе индивидуальных особенностей здоровья пациента и рекомендовать оптимальный график прививок», — заключила врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности.