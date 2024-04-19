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Врач Бурнацкая рассказала о противопоказаниях к вакцинации

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Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая перечислила противопоказания к вакцинации.
Врач Бурнацкая рассказала о противопоказаниях к вакцинации
  • РИА Новости

«История серьёзных аллергических реакций на компоненты вакцины может быть противопоказанием к её проведению. Также некоторые иммунодефицитные состояния или болезни могут быть противопоказанием для некоторых видов вакцинации», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Также, по словам Бурнацкой, некоторые вакцины противопоказаны при беременности, выраженном иммунодефиците, острой или тяжёлой форме течения какого-либо заболевания.

«Только специалист сможет оценить показания и противопоказания к вакцинации на основе индивидуальных особенностей здоровья пациента и рекомендовать оптимальный график прививок», — заключила врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности.

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