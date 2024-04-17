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Попова: нерегулярная вакцинация может вызвать рост заболеваемости корью

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности.
Попова: нерегулярная вакцинация может вызвать рост заболеваемости корью
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Про её словам, биологическая безопасность в мире испытывает проверку на прочность, а пандемия показала, как высоки риски.

Угрозы связаны с большим количеством людей, которые после пандемии не имеют регулярной вакцинации против разных инфекций, добавила Попова.

«Это сегодня уже демонстрирует рост кори во всём мире и других инфекций», — уточнила она.

В столице Уганды Кампале 17—19 апреля пройдёт первая Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями. От России примет участие делегация Роспотребнадзора во главе с руководителем ведомства Поповой.

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