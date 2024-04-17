Попова: нерегулярная вакцинация может вызвать рост заболеваемости корью
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Об этом пишет РИА Новости.
Про её словам, биологическая безопасность в мире испытывает проверку на прочность, а пандемия показала, как высоки риски.
Угрозы связаны с большим количеством людей, которые после пандемии не имеют регулярной вакцинации против разных инфекций, добавила Попова.
«Это сегодня уже демонстрирует рост кори во всём мире и других инфекций», — уточнила она.
В столице Уганды Кампале 17—19 апреля пройдёт первая Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями. От России примет участие делегация Роспотребнадзора во главе с руководителем ведомства Поповой.