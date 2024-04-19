Нарколог Шуров назвал осознанность важным фактором при отказе от курения

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что осознанное решение бросить курить является самым главным фактором в борьбе с никотиновой зависимостью.

«Курильщики порой очень боятся бросить пагубную привычку, опасаясь абстинентного синдрома, который может длиться от одного до нескольких — чаще трёх — месяцев», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметил специалист, у большинства возникают проблемы с мотивацией. Необходима привязка к какому-то событию. Например, беременная женщина бросает курить очень быстро, потому что беспокоится за здоровье вынашиваемого ребёнка.

«В таких случаях надо идти к специалисту и подбирать заместительную терапию, а также обращаться к психотерапевту, чтобы прорабатывать проблемы, из-за которых пациент курит», — заключил нарколог.

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