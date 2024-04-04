Психолог Самбурский дал советы по отказу от курения
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В беседе с Life.ru эксперт заявил, что можно, например, выкуривать сигарету до половины, а также увеличивать интервалы между перекурами. Кроме того, не стоит покупать следующую пачку, пока не закончится текущая.
Как считает Самбурский, эффективнее бросать курить при минимальном контакте с социумом.
Кроме того, психолог отметил, что отказ от вредной привычки — сильный стресс, поэтому, чтобы облегчить ситуацию, можно продумать, где получать дополнительные позитивные эмоции. В качестве одного из примеров Самбурский привёл физическую активность.
«Высокий уровень мотивации, поддержка близких и правильно подобранная помощь многократно увеличивают шансы на полный отказ от курения», — добавил он.
Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.