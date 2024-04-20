В российских вузах предложили проводить посвящённые донорству крови мероприятия

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила не менее двух раз в год проводить в университетах просветительские мероприятия, посвящённые донорству крови, а также организовывать выезд станции переливания крови в корпус высшего учебного заведения. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

По её словам, для обеспечения безопасности страны и здоровья населения крайне важно формирование в России традиции регулярного и ответственного донорства.

«В то же время экспертами также отмечается, что целевой аудиторией в отделениях переливания крови являются люди от 18 до 35 лет, то есть преимущественно студенты», — пояснила она.

В связи с этим, по мнению собеседницы RT, целесообразно проводить регулярные просветительские мероприятия в университетах страны, во время которых может быть организован выезд станций переливания крови для предоставления желающим возможности донорства в местах учёбы.

«Для этого предлагаю рекомендовать высшим учебным заведениям страны, попадающим под определённые критерии (численность студентов, нахождение в крупных населённых пунктах), включить в план мероприятий университета проведение общеуниверситетских просветительских мероприятий, посвящённых донорству крови, не менее двух раз в год, включая возможную организацию выезда станции переливания крови в корпус высшего учебного заведения, а также выступления экспертов, медицинские рекомендации, развенчание мифов, информирование о существующих для доноров льготах», — говорится в тексте обращения.

Как подчеркнула парламентарий, реализация инициативы позволит донести до молодёжи острую необходимость в донорстве, будет способствовать формированию в России традиций регулярного донорства и волонтёрства, а также в перспективе позволит спасти большее количество жизней россиян, нуждающихся в переливании крови.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора.

Ранее сообщалось, что более 24 тыс. человек из 86 регионов Российской Федерации сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».