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Специалист Береснева рассказала о роли ИИ в медицине

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Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева высказалась о роли искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.
Специалист Береснева рассказала о роли ИИ в медицине
  • Gettyimages.ru

«В диагностике ИИ помогает быстро изучать скрининги, находить нужные маркеры и предоставлять результаты, которые затем интерпретируются специалистами», — заявила она в беседе с RuNews24.

Как считает эксперт, в будущем алгоритмы смогут определять и редкие заболевания.

По словам Бересневой, ИИ становится новым инструментом мышления, помогает учёным выходить за рамки своей интуиции и открывать новые законы.

Ранее Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

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