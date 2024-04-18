Специалист Береснева рассказала о роли ИИ в медицине

Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева высказалась о роли искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.

«В диагностике ИИ помогает быстро изучать скрининги, находить нужные маркеры и предоставлять результаты, которые затем интерпретируются специалистами», — заявила она в беседе с RuNews24.

Как считает эксперт, в будущем алгоритмы смогут определять и редкие заболевания.

По словам Бересневой, ИИ становится новым инструментом мышления, помогает учёным выходить за рамки своей интуиции и открывать новые законы.

Ранее Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.