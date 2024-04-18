Психолог Бортновская высказалась о вреде голосовых помощников для детей
- Gettyimages.ru
«В первую очередь это связано с тем, что программы не ругают за проступок — им можно рассказать всё и не бояться родительского гнева. В итоге происходит разрушение детско-родительских отношений, когда родитель вытесняется и его место занимает ИИ», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, влияние ИИ может нарушить процесс выстраивания собственной системы ценностей, исключит необходимость мыслить, анализировать и искать информацию.
«Постепенно грань между реальным и виртуальным стирается. Многие дети начинают относиться к ИИ как к живому существу. Вплоть до того, что дети могут испытывать влюблённость по отношению к программе. Такое поведение способно привести к социопатии, отказу от общения со сверстниками и в принципе с другими людьми», — заключила эксперт.
Ранее психолог Ирина Таранова рассказала, какие существуют особенности общения детей с домашними питомцами.