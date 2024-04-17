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Психолог Таранова рассказала об особенностях общения детей с домашними питомцами

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Психолог Ирина Таранова рассказала, какие существуют особенности общения детей с домашними питомцами.
Психолог Таранова рассказала об особенностях общения детей с домашними питомцами
  • Gettyimages.ru

«Девочка или мальчик не должны испытывать чувство тревоги, страха или незащищённости от общения с питомцем. Ребёнок должен понимать, что именно он сильнее, главнее и важнее — только так можно добиться положительных плодов от такой дружбы», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, для формирования связи с ребёнком животное должно быть высоко эмпатичным, поэтому собаки и кошки в данном случае подойдут лучше, чем, например, морские свинки или ежи.

«Мы можем найти щенка или котёнка с очень развитой эмпатией, а можем и такого, который будет проявлять агрессию, для которого неважно, ребёнок перед ним или взрослый. Даже в одном виде животных мы можем обнаружить множество характеров и темпераментов», — предупредила Таранова.

Она добавила, что перед приобретением питомца важно выяснить, нет ли у ребёнка аллергии.

«Также вам стоит изучить литературу об уходе за питомцем, чтобы передать эти знания ребёнку. А в остальном я бы ориентировалась на пожелания самого малыша: в конце концов, вы стараетесь именно для него», — заключила эксперт.

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