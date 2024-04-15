Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес.

«Если вы заметили, что собака поправилась за зиму, советую пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом, добавить активные игры и увеличить продолжительность прогулок», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно понимать, что толстые бока питомца — это не повод для умиления, а призыв к активным действиям, поскольку лишний вес негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Как отметил Голубев, важно проконсультироваться с ветеринаром, поскольку лишний вес может говорить не только о хорошем аппетите, но и о проблемах со здоровьем.

Кроме того, рекомендуется исключить из рациона собаки калорийные лакомства.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «Звезда» рекомендовал прививать собак от аденовируса с наступлением весны.