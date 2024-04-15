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Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес.
Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке сбросить лишний вес
  • Gettyimages.ru

«Если вы заметили, что собака поправилась за зиму, советую пересмотреть рацион вместе с ветеринарным врачом, добавить активные игры и увеличить продолжительность прогулок», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно понимать, что толстые бока питомца — это не повод для умиления, а призыв к активным действиям, поскольку лишний вес негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Как отметил Голубев, важно проконсультироваться с ветеринаром, поскольку лишний вес может говорить не только о хорошем аппетите, но и о проблемах со здоровьем.

Кроме того, рекомендуется исключить из рациона собаки калорийные лакомства.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «Звезда» рекомендовал прививать собак от аденовируса с наступлением весны.

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