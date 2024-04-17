Директор по персоналу Санина назвала май не самым удачным месяцем для ухода в отпуск
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«Работодатель не оплатит майские выходные работникам, которые взяли отпуск на эти дни или находятся в декрете. Те сотрудники, которые не привлекались к работе в эти выходные, получат обычную зарплату, исходя из количества рабочих дней», — рассказала она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, сотрудники, которые выходили на работу в майские праздники, получат доплату, так как работодатель обязан оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и предоставить дополнительный выходной (либо выплатить за него двойную зарплату).
При пятидневной рабочей неделе наиболее выгодными месяцами для отпуска являются июль, август и октябрь.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач.