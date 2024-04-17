Директор по персоналу Санина назвала май не самым удачным месяцем для ухода в отпуск

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что май является не самым удачным месяцем для ухода в отпуск, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будет размер отпускных.

«Работодатель не оплатит майские выходные работникам, которые взяли отпуск на эти дни или находятся в декрете. Те сотрудники, которые не привлекались к работе в эти выходные, получат обычную зарплату, исходя из количества рабочих дней», — рассказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, сотрудники, которые выходили на работу в майские праздники, получат доплату, так как работодатель обязан оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и предоставить дополнительный выходной (либо выплатить за него двойную зарплату).

При пятидневной рабочей неделе наиболее выгодными месяцами для отпуска являются июль, август и октябрь.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач.