RT в Telegram
Подпишись

Почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 46% россиян начинают рабочий день с планирования задач. Чаще всего так поступают жители Самарской и Свердловской областей.
Почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Как утверждают 45% опрошенных, они прежде всего проверяют рабочую почту, а 29% россиян начинают день с кофе или чая.

По словам 9% участников исследования, их рабочий день начинается с обзора новостей в интернете.

Ещё 24% респондентов сообщили, что рабочее утро всегда начинается по-разному.

Ранее независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить