Почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач

Согласно новому исследованию, 46% россиян начинают рабочий день с планирования задач. Чаще всего так поступают жители Самарской и Свердловской областей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Как утверждают 45% опрошенных, они прежде всего проверяют рабочую почту, а 29% россиян начинают день с кофе или чая.

По словам 9% участников исследования, их рабочий день начинается с обзора новостей в интернете.

Ещё 24% респондентов сообщили, что рабочее утро всегда начинается по-разному.

Ранее независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.