Почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Как утверждают 45% опрошенных, они прежде всего проверяют рабочую почту, а 29% россиян начинают день с кофе или чая.
По словам 9% участников исследования, их рабочий день начинается с обзора новостей в интернете.
Ещё 24% респондентов сообщили, что рабочее утро всегда начинается по-разному.
Ранее независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.