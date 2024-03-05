Специалист по поиску кадров Лоикова посоветовала не приходить на собеседование в футболке

Независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.

«Одежда создаёт о человеке первое впечатление, которое потом уже не исправить. Поэтому лучше не приходить на собеседование в футболке, спортивном костюме, коротком платье или юбке», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если человек одет неподобающим образом, то это будет отражаться на трудовой дисциплине.

Как отметила Лоикова, содержание резюме должно находить подтверждение во внешнем виде потенциального сотрудника.

«Если мы говорим именно о формате интервью, то, как правило, это аккуратный и выглаженный стиль: блузка, брюки и так далее. Аккуратность всегда считывается работодателем, то есть человек и в работе будет таким же», — пояснила она.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.