RT в Telegram
Подпишись

Специалист по поиску кадров Лоикова посоветовала не приходить на собеседование в футболке

Короткая ссылка
Независимый специалист по поиску рабочих кадров Зулия Лоикова дала советы по подбору одежды для собеседования.
Специалист по поиску кадров Лоикова посоветовала не приходить на собеседование в футболке
  • Gettyimages.ru

«Одежда создаёт о человеке первое впечатление, которое потом уже не исправить. Поэтому лучше не приходить на собеседование в футболке, спортивном костюме, коротком платье или юбке», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если человек одет неподобающим образом, то это будет отражаться на трудовой дисциплине.

Как отметила Лоикова, содержание резюме должно находить подтверждение во внешнем виде потенциального сотрудника.

«Если мы говорим именно о формате интервью, то, как правило, это аккуратный и выглаженный стиль: блузка, брюки и так далее. Аккуратность всегда считывается работодателем, то есть человек и в работе будет таким же», — пояснила она.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить