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HR-специалист Консманова дала советы по поведению на собеседовании

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HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.
HR-специалист Консманова дала советы по поведению на собеседовании
  • Gettyimages.ru

«Собеседование подразумевает именно беседу. Поэтому категорично ссылаться на резюме не стоит. Это сразу оттолкнёт и настроит против вас руководителя или HR-специалиста», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также Консманова обратила внимание на то, что не стоит критиковать своего бывшего работодателя.

«Здесь правило простое: о бывшем работодателе либо хорошо, либо ничего. Кандидат, который плохо отзывается о прошлой работе, в первую очередь ставит под сомнение свою способность находить общий язык с людьми», — сказала специалист.

Ранее исследование показало, что избегать общения с коллегами вне офиса стараются 59% россиян.

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