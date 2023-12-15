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Избегать общения с коллегами вне офиса стараются 59% россиян

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Анастасия Румянцева
Согласно результатам исследования, с которыми ознакомился RT, 59% опрошенных россиян стараются не поддерживать связь с командой вне работы, тогда как 41% это приветствуют.
Избегать общения с коллегами вне офиса стараются 59% россиян
  • Gettyimages.ru
  • © v

Так, среди тех, кто открыт к общению за пределами офиса, половина (51%) называют своих коллег хорошими знакомыми, четверть (25%) — друзьями, с которыми возможен совместный досуг.

«Однако 13% подчеркнули, что даже вне офиса встречи с сослуживцами носят рабочий характер, 6% допустили даже романтический характер взаимоотношений, а 5% отметили, что среди сотрудников компании есть их родственники, поэтому они и общаются с ними в личной жизни», — заявили аналитики.

Отмечается, что респонденты, которые не поддерживают отношения с коллегами вне работы, назвали несколько причин: 51% чётко разделяют личную и профессиональную жизнь, 29% не видят в сотрудниках никого, кто был бы им интересен, 16% имеют достаточно знакомств вне работы, а у 4% — удалёнка и они практически не пересекаются.

Среди причин, по которым участники опроса чаще всего раздражаются от поведения коллег, лидируют невежество и хамство (49%).

Кроме того, 21% отмечают излишнюю навязчивость, 12% — громкие разговоры по телефону, 9% — неуместные фразы в разговоре, 6% — просмотр видео со звуком, 3% — бестактные шутки в общем чате.

Всего в опросе, который провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co среди интернет-пользователей на тему отношений с коллегами, приняли участие более 142 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, как снегопад повлиял на рабочий день россиян.

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