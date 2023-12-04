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Россияне рассказали, как снегопад повлиял на их рабочий день

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, как снегопад повлиял на рабочий день россиян. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, 59% заявили об отсутствии какого-либо влияния на их рабочие дела.
Россияне рассказали, как снегопад повлиял на их рабочий день
  • Gettyimages.ru

При этом, по словам экспертов «Авито Работы», 16% респондентов пожаловались на ухудшение физического состояния, а также заявили, что им было тяжело приступить к рабочим задачам, 13% застряли в пробках, 10% опоздали на работу.

«6% опрошенных пришлось отказаться от наземного транспорта, 3% — перенести встречи в онлайн-формат, 2% — перенести командировку», — сообщили специалисты. 

Как рассказали аналитики, 41% россиян меняют свои рабочие планы в соответствии с погодой.

Так, из них 7% оперативно корректируют планы, как только видят «буйство стихии» за окном, а 10% мониторят прогноз погоды на этапе составления графика рабочих задач.

Отмечается, что ещё четверть опрошенных (25%) вносят коррективы по ходу дела.

«К тому, чтобы перестраивать свои планы из-за стихии, более склонны молодые люди в возрасте 18—24 лет (12%), а к тому, чтобы оставлять всё, как и задумывалось, наоборот, более склонно старшее поколение в возрасте 45—54 (64%) и 65+ (70%)», — подчёркивается в исследовании.

Чаще всего респонденты добираются до места работы пешком (40%), на личном автомобиле (34%), общественном транспорте (31%) или такси (10%), отмечается в исследовании.

Всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ждать продолжения снегопада в столице.

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