Синоптик Шувалов: высота снежного покрова в Москве выросла до 36 см

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ждать продолжения снегопада в столице.

По словам специалиста, за счёт выпавшего в воскресенье снега высота снежного покрова в Москве на реперной метеостанции ВДНХ выросла практически до 36 см.

«Тем самым сугробы стали самими высокими за весь ряд наблюдений. Предыдущий рекорд был в первой декаде 1952 года, тогда высота снежного покрова составляла 27—31 см», — отметил Шувалов.

Он добавил, что снегопад достаточно хорошо ослаб к вечеру воскресенья, поэтому сегодня ожидается «очень небольшой» снег.

«Мы уже в тыловой части циклона. Более активная часть уже далеко на востоке. Поэтому там снегопады, а у нас небольшой снежок. Но зато будет давать о себе знать ветер, его порывы могут достигать 12—14 м/с. На улице — -7...-9 °С, при 12—14 м/с уже похоже на -15 °С. Ну а уход циклона как раз откроет дорогу арктическому вторжению. Со второй половины недели у нас в Москве будет уже около -20 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальных морозах в конце предстоящей недели в Москве.