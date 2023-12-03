Синоптик предупредил об аномальных морозах в конце предстоящей недели в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

Специалист рассказал, что после воскресного снегопада, который продлится до утра понедельника, Москва «будет укрыта белым покрывалом».

«Высота снега в понедельник увеличится примерно на 7—10 см. Снега в Москве будет огромное количество. По расчётам, высота снега в столице будет составлять от 25 до 30 см. А такой снег обычно по климату накапливается лишь к середине не января, а февраля. А тут начало декабря, и такая ситуация», — отметил Вильфанд.

Он добавил, в понедельник погода начнёт меняться.

«Ночные температуры в диапазоне -7…-10 °С, дневные — -6…-8 °С. Температура совершенно январская, причём соответствует холодной декаде января. Со вторника будет расти давление, и, вслед за уходящим циклоном, воздушные массы будут уже северные. Это значит, что температура понизится. Ночью -13…-15 °С, по области даже до -17 °С. А днём самые высокие температуры -8…-10 °С. Такая температура больше близка январской температуре не Москвы, а Архангельска. А вот со среды начнётся настоящая антициклональная погода. Давление растёт, облаков мало, и даже дневные температуры в диапазоне -10…-15 °С. Уже однозначно двухзначные морозы. Температура до конца недели ночью -14…-19 °С, по области даже до -21 °С. Днём она будет не намного выше -13…-18 °С. Это самые высокие температуры. Это погода, которая называется «опасным явлением», аномальные морозы», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 3 декабря ожидаются метели и до -6 °С.