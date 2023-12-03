Сильные снегопады и до -6 °С ожидается в Москве 3 декабря

Метели и до -6 °С ожидают в Москве 3 декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об этом пишет РИА Новости.

«В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня временами сильный снег, метель», — рассказал он.

При этом Тишковец отметил, что температура воздуха днём в Москве составит -4...-6 °С, а по Московской области — -2...-7 °С.

Кроме того, по словам эксперта, Москву атакует мощный циклон «Оливер» — редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся двое суток назад над Лигурией.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются аномальные холода.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.