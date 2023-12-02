Синоптик Вильфанд рассказал, что на Россию надвигаются аномальные холода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются аномальные холода.

Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие», — сказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа ожидается температура на 7—20 °C ниже нормы.

Так, отметил он, в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе ожидаются морозы до -30 °C.

Холода также ожидаются в Центральном федеральном округе и в регионах Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, добавил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что морозы ожидаются в Москве с середины следующей недели.