RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Вильфанд рассказал, что на Россию надвигаются аномальные холода

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются аномальные холода.
Синоптик Вильфанд рассказал, что на Россию надвигаются аномальные холода
  • Gettyimages.ru
  • © Danil Shamkin/NurPhoto

Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие», — сказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа ожидается температура на 7—20 °C ниже нормы.

Так, отметил он, в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе ожидаются морозы до -30 °C.

Холода также ожидаются в Центральном федеральном округе и в регионах Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, добавил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что морозы ожидаются в Москве с середины следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить