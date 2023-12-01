В Москве с 7 декабря ожидаются сильнейшие морозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильнейшие морозы ожидаются в Москве с середины следующей недели.

«С 5 декабря сильное понижение температуры — -17...-12 °С ночью, днём — -15...-10 °С. Это на 8 °С ниже нормы... И 6 декабря ещё более сильное понижение — ночью -19...-14 °С, днём -15...-10 °С. И дальше, 7—10 декабря, переменная облачность, будет солнышко, сильнейший мороз: ночью -20...-15 °С, днём -16...-11 °С», — сказал Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, период аномальных морозов будет длительный.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные и на следующей неделе.