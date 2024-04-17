HR-специалист Лоикова рассказала, как просить прибавку к зарплате
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«Если это сотрудники, которые работают в бюджетной сфере, конечно, они, как правило, не просят повышения оклада, потому что их зарплата регламентирована ставками. Если мы говорим о коммерческих структурах, то тут необходимо, конечно же, понимать положение компании», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, если в компании отмечается развитие и рост бизнеса и если сотрудник непосредственно в этом участвует, то есть повод обсудить повышение зарплаты с руководством.
Как отметила Лоикова, важно постоянно развиваться и следить за потребностями рынка.
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