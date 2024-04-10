Специалист Святицкая рассказала о самых популярных профессиях на удалёнке

Глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая назвала самые популярные профессии на удалёнке.

«Конечно же, традиционно работают удалённо офисные сотрудники, которые не связаны с производством и не задействованы в сфере услуг», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, чаще всего это касается сферы IT, маркетинга, финансовой отрасли, ряда юристов.

Как отметила Святицкая, растёт популярность гибридного формата.

«Крупные компании дают возможность гибрида, люди приезжают работать в офис для выполнения некоторых функций либо на несколько дней в неделю. Связано возвращение в офисы с тем, что коммуникация проходит гораздо быстрее, по многим вопросам действительно надо собираться на реальных совещаниях, а не на онлайн-встречах», — пояснила эксперт.

Она добавила, что живое общение с коллегами играет важную роль.

Ранее главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников HeadHunter Наталья Данина рассказала, в каких российских регионах особенно остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Она также назвала сферы, в которых востребованы специалисты.