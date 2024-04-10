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Специалист Святицкая рассказала о самых популярных профессиях на удалёнке

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Глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая назвала самые популярные профессии на удалёнке.
Специалист Святицкая рассказала о самых популярных профессиях на удалёнке
  • Gettyimages.ru

«Конечно же, традиционно работают удалённо офисные сотрудники, которые не связаны с производством и не задействованы в сфере услуг», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, чаще всего это касается сферы IT, маркетинга, финансовой отрасли, ряда юристов.

Как отметила Святицкая, растёт популярность гибридного формата.

«Крупные компании дают возможность гибрида, люди приезжают работать в офис для выполнения некоторых функций либо на несколько дней в неделю. Связано возвращение в офисы с тем, что коммуникация проходит гораздо быстрее, по многим вопросам действительно надо собираться на реальных совещаниях, а не на онлайн-встречах», — пояснила эксперт.

Она добавила, что живое общение с коллегами играет важную роль.

Ранее главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности компании по поиску сотрудников HeadHunter Наталья Данина рассказала, в каких российских регионах особенно остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Она также назвала сферы, в которых востребованы специалисты.

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