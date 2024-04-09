Эксперт по рынку труда Данина назвала регионы, где не хватает специалистов
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Больше всего кадровый голод ощущается на Чукотке, в Ивановской, Владимирской областях, Еврейском автономном округе и в Курганской области, сообщила эксперт в беседе с URA.RU.
По данным hh.ru, основную долю вакансий на рынке труда, как и прежде, составляют продажи, обслуживание клиентов (22% от всех вакансий в марте 2024 года), рабочий персонал (21%), производство и сервисное обслуживание (15%), строительство и недвижимость (14%), транспорт, логистика, перевозки (13%) и розничная торговля (11%).
В большинстве этих профессиональных групп спрос на специалистов в разы превышает предложение.
«В среднем на одну активную вакансию в России по итогам марта 2024 года приходилось 3,7 активного резюме», — отметила Данина, уточнив, что о нехватке кадров можно говорить в том случае, если этот индекс опускается ниже четырёх пунктов.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области работодатели за последний месяц опубликовали более 500 вакансий в сфере общепита — на 54% больше, чем годом ранее.