Дерматолог Филёва не рекомендовала часто использовать антибактериальное мыло

Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, что антибактериальное мыло не подходит для частого мытья рук в домашних условиях.

Такое мыло содержит химические вещества, уничтожающие бактерии или подавляющие их рост. Оно подходит для использования, например, в больницах, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

Постоянное же применение таких средств в быту может привести к нарушению нормальной микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов кожи.

«В этом случае естественная защита кожи ослабевает, а микробы переходят к неконтролируемому росту, повышая риск инфекционного воспаления», — подчеркнула Филёва.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.