Дерматолог Филёва не рекомендовала часто использовать антибактериальное мыло
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Такое мыло содержит химические вещества, уничтожающие бактерии или подавляющие их рост. Оно подходит для использования, например, в больницах, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.
Постоянное же применение таких средств в быту может привести к нарушению нормальной микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов кожи.
«В этом случае естественная защита кожи ослабевает, а микробы переходят к неконтролируемому росту, повышая риск инфекционного воспаления», — подчеркнула Филёва.
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