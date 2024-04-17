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Дерматолог Филёва не рекомендовала часто использовать антибактериальное мыло

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Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, что антибактериальное мыло не подходит для частого мытья рук в домашних условиях.
Дерматолог Филёва не рекомендовала часто использовать антибактериальное мыло
  • Gettyimages.ru

Такое мыло содержит химические вещества, уничтожающие бактерии или подавляющие их рост. Оно подходит для использования, например, в больницах, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

Постоянное же применение таких средств в быту может привести к нарушению нормальной микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов кожи.

«В этом случае естественная защита кожи ослабевает, а микробы переходят к неконтролируемому росту, повышая риск инфекционного воспаления», — подчеркнула Филёва.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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