Офтальмолог Боша назвала лампы для маникюра опасными для глаз
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«Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, вредны для глаз лампы в стоматологии, в солярии, в салонах маникюра. Также к стойкому снижению зрения из-за ожога центральной части сетчатки может привести наблюдение за солнечным затмением.
«К таким же печальным последствиям приводят лазерные указки, если луч направлен в глаз», — заключила офтальмолог.
Ранее врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.