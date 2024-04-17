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Офтальмолог Боша назвала лампы для маникюра опасными для глаз

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Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша рассказала о вредном влиянии света ламп для маникюра на глаза.
Офтальмолог Боша назвала лампы для маникюра опасными для глаз
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, вредны для глаз лампы в стоматологии, в солярии, в салонах маникюра. Также к стойкому снижению зрения из-за ожога центральной части сетчатки может привести наблюдение за солнечным затмением.

«К таким же печальным последствиям приводят лазерные указки, если луч направлен в глаз», — заключила офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.

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