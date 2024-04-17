Сын артиста Юрия Куклачёва рассказал RT о состоянии отца

Дмитрий Куклачёв, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва, перенёсшего обширный инфаркт, в беседе с RT рассказал о состоянии отца.

«Лечащий врач сказал мне, что они собирают консилиум, где будут решать, оставлять его ещё на несколько дней в реанимации или переводить в общую палату, так как, в принципе, его состояние улучшается», — отметил Дмитрий.

Сын заявил, что отец уже хочет выступать перед зрителями на сцене.

«Он же у нас воин. Его духовное состояние очень боевое. Но физически он сейчас слаб», — подытожил Дмитрий.

Ранее Куклачёв впервые вышел на связь после перенесённого обширного инфаркта и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.