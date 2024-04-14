Перенёсший инфаркт Куклачёв сообщил, что ему поставили пять стентов на сердце

Народный артист РСФСР, 75-летний ковёрный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после перенесённого им обширного инфаркта. Артист цирка сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.

Куклачёв в беседе с ТАСС рассказал, что в «Вегас Сити Холле», где проходило его юбилейное шоу, дежурила бригада скорой, благодаря которой вовремя успели среагировать.

«Пять стентов он (врач. — RT) поставил. Если приживутся — пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен ещё России, и Господь мне даёт пожить», — отметил Куклачёв.

Ранее сын артиста Дмитрий Куклачёв сообщил, что его отец пошёл на поправку. Он добавил, что артисту пока запрещают разговаривать, но уже есть положительная динамика.