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Перенёсший инфаркт Куклачёв сообщил, что ему поставили пять стентов на сердце

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Народный артист РСФСР, 75-летний ковёрный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после перенесённого им обширного инфаркта. Артист цирка сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.
Перенёсший инфаркт Куклачёв сообщил, что ему поставили пять стентов на сердце
  • РИА Новости

Куклачёв в беседе с ТАСС рассказал, что в «Вегас Сити Холле», где проходило его юбилейное шоу, дежурила бригада скорой, благодаря которой вовремя успели среагировать.

«Пять стентов он (врач. — RT) поставил. Если приживутся — пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен ещё России, и Господь мне даёт пожить», — отметил Куклачёв.

Ранее сын артиста Дмитрий Куклачёв сообщил, что его отец пошёл на поправку. Он добавил, что артисту пока запрещают разговаривать, но уже есть положительная динамика.

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