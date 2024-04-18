Почти 80% родителей помогают детям с уроками

Как минимум 78% родителей помогают детям делать школьные уроки. Так, 28% всегда совместно делают уроки, а 37% помогают с домашними заданиями лишь изредка, при необходимости отвечая на вопросы.

Ещё 13% настолько погружаются в процесс, что сами вспоминают всю школьную программу. Об этом говорится в результатах опроса, который есть в распоряжении RT.

Остальные 16% респондентов, согласно исследованию, только проверяют домашнее задание детей. И лишь 6% принципиально не вмешиваются, считая это обязанностью учителей.

Опрос Rambler&Co проходил с 4 по 15 апреля 2024 года, охват составил 18 800 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.

Ранее опрос показал, что 50% учащихся летом намерены часть времени посвятить учёбе, а 8% будут учиться на протяжении всех каникул.