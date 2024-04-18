RT в Telegram
Подпишись

Почти 80% родителей помогают детям с уроками

Короткая ссылка
RT
Как минимум 78% родителей помогают детям делать школьные уроки. Так, 28% всегда совместно делают уроки, а 37% помогают с домашними заданиями лишь изредка, при необходимости отвечая на вопросы.
Почти 80% родителей помогают детям с уроками
  • Gettyimages.ru

Ещё 13% настолько погружаются в процесс, что сами вспоминают всю школьную программу. Об этом говорится в результатах опроса, который есть в распоряжении RT.

Остальные 16% респондентов, согласно исследованию, только проверяют домашнее задание детей. И лишь 6% принципиально не вмешиваются, считая это обязанностью учителей.

Опрос Rambler&Co проходил с 4 по 15 апреля 2024 года, охват составил 18 800 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.

Ранее опрос показал, что 50% учащихся летом намерены часть времени посвятить учёбе, а 8% будут учиться на протяжении всех каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить