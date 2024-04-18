Почти 80% родителей помогают детям с уроками
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Ещё 13% настолько погружаются в процесс, что сами вспоминают всю школьную программу. Об этом говорится в результатах опроса, который есть в распоряжении RT.
Остальные 16% респондентов, согласно исследованию, только проверяют домашнее задание детей. И лишь 6% принципиально не вмешиваются, считая это обязанностью учителей.
Опрос Rambler&Co проходил с 4 по 15 апреля 2024 года, охват составил 18 800 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.
Ранее опрос показал, что 50% учащихся летом намерены часть времени посвятить учёбе, а 8% будут учиться на протяжении всех каникул.