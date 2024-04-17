Большинство российских школьников часть летних каникул хотят посвятить учёбе

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, чем планируют заниматься летом российские школьники. Оказалось, что 50% учащихся намерены часть времени посвятить учёбе, а 8% будут учиться на протяжении всех каникул.

Ещё четверть детей (24%) летом планируют отдыхать, а у оставшихся 18% пока нет планов на время каникул, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый образовательной компанией MAXIMUM Education.

Среди тех, кто будет учиться летом, 57% намерены готовиться к ОГЭ или ЕГЭ, 20% хотели бы закрепить пройденный во время учебного года материал, 16% будут заполнять пробелы в образовании, а 7% будут учиться, чтобы не тратить время зря.

Летом 46% школьников будут заниматься с репетитором, 26% — самостоятельно, ещё 20% — в онлайн-школе, а 9% поедут в образовательный лагерь.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.