Юрист Ярмуш заявила о необходимости ужесточить закон об иноагентах в России

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT поддержала предложение зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об ужесточении закона об иноагентах по примеру США.

Специалист отметила, что в Соединённых Штатах ещё в 1938 году был принят закон об иностранных агентах и санкции, предусмотренные этим законом, «достаточно жёсткие».

Собеседница RT также обратила внимание на то, что в России законодатели приняли решение о введении положения «иностранного агента» в связи с необходимостью защиты прав и законных интересов граждан, а также суверенитета Российской Федерации от негативного иностранного влияния.

«Я бы сказала, что российский закон об иностранных агентах гораздо мягче, чем закон США... С моей точки зрения, ужесточать нужно. Почему бы не использовать опыт зарубежных юрисдикций, которые используют подобные инструменты законодательного характера?» — заключила Ярмуш.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США.