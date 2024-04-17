RT в Telegram
Подпишись

Юрист Ярмуш заявила о необходимости ужесточить закон об иноагентах в России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT поддержала предложение зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об ужесточении закона об иноагентах по примеру США.
Юрист Ярмуш заявила о необходимости ужесточить закон об иноагентах в России
  • РИА Новости

Специалист отметила, что в Соединённых Штатах ещё в 1938 году был принят закон об иностранных агентах и санкции, предусмотренные этим законом, «достаточно жёсткие».

Собеседница RT также обратила внимание на то, что в России законодатели приняли решение о введении положения «иностранного агента» в связи с необходимостью защиты прав и законных интересов граждан, а также суверенитета Российской Федерации от негативного иностранного влияния.

«Я бы сказала, что российский закон об иностранных агентах гораздо мягче, чем закон США... С моей точки зрения, ужесточать нужно. Почему бы не использовать опыт зарубежных юрисдикций, которые используют подобные инструменты законодательного характера?» — заключила Ярмуш. 

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить