В Госдуме предложили перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять средства от реализации продуктов деятельности иноагентов в пользу России, в том числе в целях финансирования специальной военной операции. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что ранее Госдумой в третьем чтении был принят законопроект, которым предусматривается возможность назначения дополнительного наказания за ряд преступлений небольшой и средней тяжести, направленных против безопасности государства, расширение перечня преступлений, при осуждении за которые может быть применена конфискация имущества.

Помимо этого, было принято дополнение перечня квалифицирующих признаков такого преступления, как публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и отнесение к такой деятельности всех преступлений диверсионной направленности.

Однако ряд лиц (иноагентов, экстремистов и террористов), деятельность которых напрямую связана с обладанием авторских прав и интеллектуальной собственностью, например писатели, художники, певцы, находясь за пределами России и заключая лицензионные договоры с российскими издательствами и иными организациями, свободно продают продукты своего творчества, а полученную прибыль направляют в поддержку Украины, заметил Сухарев.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории Российской Федерации иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства», — говорится в тексте обращения.

Доходы, полученные в результате реализации продуктов деятельности вышеуказанных лиц на территории нашей страны, законодатель предложил направлять в пользу России, в том числе в качестве обеспечения проведения специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.