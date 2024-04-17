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Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США.
Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США
  • РИА Новости

«Америкосы — последовательные люди. С 1938 года непримиримы к врагам своего государства. Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского», — заявил он.

Так, например, Медведев предложил установить для иноагентов уголовную ответственность по аналогии с законодательством США.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять средства от реализации продуктов деятельности иноагентов в пользу России, в том числе в целях финансирования специальной военной операции. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.

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