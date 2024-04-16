В Подмосковье откроют ещё 13 фельдшерско-акушерских пунктов до конца года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на строительство предусмотрено более 850 млн рублей.
«В Подмосковье развивается система оказания медпомощи в сельской местности. ФАПы становятся более многопрофильными. Помимо стандартного осмотра фельдшером, наши жители могут получить целый спектр медицинских услуг, не посещая поликлинику», — отметил он.
В частности, ФАПы появятся в деревне Ботово Волоколамского городского округа, в посёлке Дубки Одинцовского городского округа, а также в клинской деревне Мисирёво.
Ранее сообщалось, что в Аксарке открыли новое здание районной больницы.