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Специалист Голованова рассказала, как говорить с начальством о повышении зарплаты

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Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, как говорить с руководством о повышении зарплаты.
Специалист Голованова рассказала, как говорить с начальством о повышении зарплаты
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Если говорить о том, что нужно сказать руководству, чтобы повысили зарплату... Если человек работает на одном месте более двух лет и ему ещё ни разу не повышали зарплату, ему стоит как минимум проверить, сколько платят людям такой же квалификации. Можно оформить подписку на похожие вакансии и получать свежие предложения», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если сотрудник уверен, что работает хорошо, а получает мало, то аргументы стоит продумать заранее.

Как отметила Голованова, нежелательно говорить о том, что не может быть связано с квалификацией. Неудачным станет и решение угрожать увольнением.

«Если человек боится напрямую разговаривать с работодателем, можно написать письмо. А если вам отказали в повышении, надо делать выводы», — добавила она.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала Минфина Моифинансы.рф Мария Соловиченко рассказала о поводах для увольнения работника при наличии бессрочного трудового договора.

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