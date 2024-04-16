Поликлиника на юго-востоке Москвы получит новое диагностическое оборудование

Новую поликлинику по московскому стандарту откроют на юго-востоке столицы, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«В районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что медучреждение оснастят аппаратами УЗИ, комплексами рентгеновской диагностики и другим оборудованием последнего поколения.

Площадь новой поликлиники составит 15 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что более 240 аппаратов для диагностики и лечения поставят в детские поликлиники Московской области в 2024 году.