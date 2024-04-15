RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье детские поликлиники получат ещё 240 аппаратов для диагностики

Короткая ссылка
Более 240 аппаратов для диагностики и лечения поставят в детские поликлиники Московской области в 2024 году. Речь идёт об оборудовании для УЗИ, офтальмологии, реабилитации и ряде других аппаратов.
В Подмосковье детские поликлиники получат ещё 240 аппаратов для диагностики
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка, на закупку техники выделят более 441 млн рублей.

«Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить