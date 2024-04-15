В Подмосковье детские поликлиники получат ещё 240 аппаратов для диагностики

Более 240 аппаратов для диагностики и лечения поставят в детские поликлиники Московской области в 2024 году. Речь идёт об оборудовании для УЗИ, офтальмологии, реабилитации и ряде других аппаратов.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка, на закупку техники выделят более 441 млн рублей.

«Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.