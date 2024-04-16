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Невролог Демьяновская: некоторые виды стресса полезны для организма

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская во Всемирный день осведомлённости о стрессе, 16 апреля, развеяла несколько популярных заблуждений на эту тему.
Невролог Демьяновская: некоторые виды стресса полезны для организма
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Считается, что любой стресс — это плохо, но на самом деле лишь длительный стресс негативно отражается на здоровье, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

Кратковременная встряска, напротив, служит своеобразной тренировкой для иммунной и нервной системы, активизируя их работу.

Ещё один миф связан с тем, что стресс якобы провоцируется только негативными событиями. Невролог отметила, что на самом деле стрессовые реакции запускаются при любых значительных событиях, таких как покупка квартиры, рождение ребёнка, свадьба и т.д.

Также, вопреки расхожему мнению, ежедневный стресс можно испытывать не только в мегаполисе, но и в любом другом месте, если оно само или род занятий человека ему активно не нравятся, объяснила Демьяновская.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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