Портал о паллиативной помощи в Подмосковье дополнили новые функции
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Об этом информирует телеканал «360».
«На портале стали доступны такие направления, как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи региона Анна Шестакова.
Кроме того, в разделе «Аптечные сети» теперь можно выбрать ближайший пункт для получения лекарств по рецепту.
Ранее сообщалось, что жителям Московской области стал доступен новый медицинский сервис единой цифровой платформы здравоохранения — «Здоровье онлайн».