Портал о паллиативной помощи в Подмосковье дополнили новые функции

Функционал подмосковного интернет-портала, посвящённого оказанию паллиативной помощи в регионе, расширили. Теперь здесь можно оформить самозапись к врачу.

Об этом информирует телеканал «360».

«На портале стали доступны такие направления, как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи региона Анна Шестакова.

Кроме того, в разделе «Аптечные сети» теперь можно выбрать ближайший пункт для получения лекарств по рецепту.

Ранее сообщалось, что жителям Московской области стал доступен новый медицинский сервис единой цифровой платформы здравоохранения — «Здоровье онлайн».