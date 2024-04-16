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Врач Логачёва рассказала о перекрёстных аллергенах

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Заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачёва рассказала о перекрёстных аллергенах — молекулах, которые являются общими для нескольких возбудителей.
Врач Логачёва рассказала о перекрёстных аллергенах
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Vafina

«Зачастую перекрёстный аллерген довольно очевиден: морская/речная рыба способна провоцировать аллергию на все морепродукты, мандарины — на другие цитрусовые, клубника — на ежевику, бруснику и другие кустарниковые ягоды», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, организм реагирует на перекрёстный аллерген так же, как на основной: от зуда и покраснения до возможного анафилактического шока.

«Поэтому каждому аллергику нужно точно знать свои перекрёстные аллергены. Особенно важно выяснить это перед путешествием в экзотическую страну, ведь местная кухня может содержать большое количество аллергенов, с которыми человек не мог столкнуться у себя на родине», — заключила эксперт.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие существуют способы лечения аллергии.

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