Врач Логачёва рассказала о перекрёстных аллергенах
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«Зачастую перекрёстный аллерген довольно очевиден: морская/речная рыба способна провоцировать аллергию на все морепродукты, мандарины — на другие цитрусовые, клубника — на ежевику, бруснику и другие кустарниковые ягоды», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
Как отметила специалист, организм реагирует на перекрёстный аллерген так же, как на основной: от зуда и покраснения до возможного анафилактического шока.
«Поэтому каждому аллергику нужно точно знать свои перекрёстные аллергены. Особенно важно выяснить это перед путешествием в экзотическую страну, ведь местная кухня может содержать большое количество аллергенов, с которыми человек не мог столкнуться у себя на родине», — заключила эксперт.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие существуют способы лечения аллергии.