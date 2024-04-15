Иммунолог Болибок рассказал о способах лечения аллергии

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие существуют способы лечения аллергии.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что симптоматическим лечением является приём антигистаминных препаратов.

«В аптеках много противоаллергических препаратов — таблеток и капель для приёма внутрь, спреев в нос, капель для глаз, ингаляторов», — отметил эксперт.

По его словам, также может использоваться метод аллергоспецифической иммунотерапии.

«Ситуация с аллергоспецифической вакцинацией обстоит очень хорошо. Существуют вакцины практически на все основные деревья, травы», — сказал Болибок.

Как добавил эксперт, любая аллергия — иммунопатологический процесс, то есть «поломка» в иммунной системе.

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