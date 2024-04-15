Иммунолог Болибок рассказал о способах лечения аллергии
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В беседе с телеканалом «360» он заявил, что симптоматическим лечением является приём антигистаминных препаратов.
«В аптеках много противоаллергических препаратов — таблеток и капель для приёма внутрь, спреев в нос, капель для глаз, ингаляторов», — отметил эксперт.
По его словам, также может использоваться метод аллергоспецифической иммунотерапии.
«Ситуация с аллергоспецифической вакцинацией обстоит очень хорошо. Существуют вакцины практически на все основные деревья, травы», — сказал Болибок.
Как добавил эксперт, любая аллергия — иммунопатологический процесс, то есть «поломка» в иммунной системе.
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