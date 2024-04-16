Лишённый сана Кураев заявил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — говорится в указе патриарха Константинопольского Варфоломея.
Ранее Кураев* заявил, что покинул Россию в День народного единства.
В апреле сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Кураева* лишили священного сана.
Никулинский суд Москвы в августе 2022 года оштрафовал Кураева* на 30 тыс. руб. по административному делу о дискредитации российских вооружённых сил.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.