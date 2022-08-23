Суд в Москве оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Кураева
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Кураева призвали виновным по ч.1 ст. 20.3.3.
Сам Кураев заявил, что административное дело было заведено из-за сделанной им публикации в апреле в «Живом журнале». Он рассказал, что 23 августа суд провёл третье заседание по этому делу. По его словам, все ходатайства его защиты отклонили.
В декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.
В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева.