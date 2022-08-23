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Суд в Москве оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Кураева

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Никулинский суд Москвы оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских Вооружённых сил.
Суд в Москве оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Кураева
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Кураева призвали виновным по ч.1 ст. 20.3.3.

Сам Кураев заявил, что административное дело было заведено из-за сделанной им публикации в апреле в «Живом журнале». Он рассказал, что 23 августа суд провёл третье заседание по этому делу. По его словам, все ходатайства его защиты отклонили. 

В декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева.

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