Суд в Москве оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Кураева

Никулинский суд Москвы оштрафовал запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российских Вооружённых сил.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Кураева призвали виновным по ч.1 ст. 20.3.3.

Сам Кураев заявил, что административное дело было заведено из-за сделанной им публикации в апреле в «Живом журнале». Он рассказал, что 23 августа суд провёл третье заседание по этому делу. По его словам, все ходатайства его защиты отклонили.

В декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине.

В конце апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева.